Kahramanmaraş dünyaca ünlü fotoğraf ve ses sanatçılarını ağırladı

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun gerçekleştirdiği dondurma şovu adeta büyüledi.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun dondurmanın lezzetine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Ses Sanatçısı Abdullah Beyhan birçok yerde dondurma yediklerini ama Kahramanmaraş’ta bu lezzeti tatmanın çok daha özel ve farklı olduğunu söyledi.

Ses Sanatçısı Mustafa Sevim de Başkan Kervancıoğlu’na teşekkür ederek Kahramanmaraş’a ve dondurmaya hayranlığını dile getirdi.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu böylesine değerli misafirleri Kahramanmaraş ve Kervanhan’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Aksu Tv Artı Eksi Programı Moteratörü aynı zamanda Kahramanmaraş Sevdalısı Serdar Erdoğan Yılmaz ise bu tür misafirlerin şehrin tanıtılmasında büyük rol oynadığına dikkat çekerek gelen misafirlere teşekkür etti.