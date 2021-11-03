Kahramanmaraş Ekim ayında 118 milyon dolar ihracat yapıldı!
Türkiye'nin tekstil sektöründe öncü kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan Ekim ayında 118 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2021, 17:40 03.11.2021, 17:46
Dondurmanın yanında iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, özellikle tekstil ürünleri ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, kentten tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında bu yılın ocak-eylül döneminde 118 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş'ın, ihracat rakamlarında hedeflerine yaklaştığına değinen Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Şahin Balcıoğlu kentin birçok sektörde artık ülkenin ihracatına katkı bulunduğuna dikkat çekti.
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