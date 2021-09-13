Kahramanmaraş Ekinözü’nde ‘sosyal market’ projesinden 6 bin kişiye giysi yardımında bulunuluyor

Ekinözü Kaymakamlığı ve ilçe belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim kuşam ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan sosyal market projesi kapsamında 6 bin adet giysi yardımı yapılıyor.

Ulusal bir giyim firmasınca gönderilen kıyafetler kaymakamlık binasında oluşturulan sosyal marketin raflarına yerleştirildi.

İhtiyaç sahibi aileler kendileri ve çocukları için istedikleri giysileri ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Dileyen ailelere beğendikleri kıyafetler paketlenerek belediye ekiplerince ulaştırılıyor.

Bunun yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla belirlenen ailelere de talepleri doğrultusunda kıyafet yardımında bulunuluyor.



Proje ile ihtiyaç sahibi aile ve çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur: “Ekinözü ilçe belediyemizle beraber 0-70 yaş grubu arası 6 bin adet kıyafet projemizi sürdürüyoruz. Burada vatandaşlarımız isterlerse bizzat kendileri gelip ürünleri alıp gitme durumları var. Kendileri gelmek istemeyen vatandaşlarımız ile kaymakamlığımızın ve belediyemizin belirlediği vatandaşlarımıza da istedikleri giysileri paketleyip evlerinde teslim ediyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarından ulaşıp onları giydirmeyi hedefliyoruz.

Projemizin belli bir süre kısıtlaması bulunmuyor. 6 bin adet kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıncaya kadar sosyal market projesi uygulamamız devam edecek. Projemize katkıda bulunmak isteyen iş insanlarımız, vatandaşlarımız istedikleri anda destek sağlayabilecekler. Onların yardımlarına da aracı olmaya açığız. Onların da yardımlarını bekliyoruz. Şimdilik yaklaşık bin aileye kıyafet desteği sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaymakamlıkla birlikte hazırladıkları proje kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya başladıklarını belirten Belediye Başkanı Bilal Eker de: “Şu anda 0-70 yaş arasındaki vatandaşlarımıza 6 bin adet giysi yardımında bulunuyoruz. Destek olan iş insanlarımıza ve ilçe kaymakamımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.