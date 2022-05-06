Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince yapılan yazılı açıklamada; “05.05.2022 günü saat:21.00 sıralarında Kanuni Mahallesi Göllülü Yusuf Caddesi No.42 sayılı ikamette meydana gelen Yangın olayında, M. K.’ya ait ikametin yatak odası ve oturma odasındaki eşyalar kısmen yanmış, yangın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden İtfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimizin yapmış oldukları çalışmalarda; 06.04.2022 tarihinde müşteki şahsa ait ikamette, 30.04.2022 tarihinde ise Ayaklıcaoluk kırsal mahallesinde aynı şekilde yangın olayı meydana geldiği tespit edilmiştir. 05.05.2022 günü müştekiye ait ikamette yangın ihbarının alınması ile birlikte olay yerine anında yeteri kadar kolluk kuvveti sevk edilerek, çevre güvenliği alınmış, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilmiştir. İtfaiye görevlilerinin çalışması esnasında, olay yerinde bulunan müşteki şahsın yakınları tarafından taşkınlık çıkartılarak, kolluk kuvvetlerine fiziki müdahalede bulunulmuş, olay yerine girmeye çalışan ve taşkınlık çıkartan şahıslar orantılı bir şekilde müdahale edilerek, göz yaşartıcı sprey kullanmak suretiyle kontrol altına alınmışlardır. Müdahaleler esnasında taşkınlık çıkartan şahıslar tarafından 2 polis aracına zarar verilmiştir. Yangın ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulmuş, mevcut olay ile birlikte geçmiş tarihlerde müşteki şahsa ait ikamette ve imalathanede meydana gelen iki yangın olayının şüphelisi yakalanarak adli makamlar nezaretinde gerekli işlemler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.