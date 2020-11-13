Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden Önemli Uyarı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Covid-19 salgın tedbirlerini aralıksız şekilde denetlerken, bir yandan da yeni ortaya çıkan dolandırıcılıklar konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların gündemi takip ederek, yeni yöntemler uyguladıkları, her türlü ikna ve kandırma yolunu tercih ettikleri ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı.

KAHRAMANMARAŞ 13.11.2020, 21:27
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden Önemli Uyarı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan uyarıda, esnafların ve vatandaşların cep telefonu ile aranarak kendilerini sözde Sağlık Müdürlüğü yetkilisi olarak tanıtan kimliği meçhul dolandırıcıların, "Okullarda Covid Hijyen Kampanyası" adı altında para talep ettiği şeklinde bilgiler ulaştığı bildirildi. Emniyet, böyle durumlarda dolandırıcılara itibar edilmemesi isteyerek, anında 155 Polis İmdat hattının aranması istendi.

Mesaj içeriğindeki linklere dikkat! 

Son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajlar geldiği, örneğin pandemi destek ücreti almak için başvuru, uygun kredi ister misin, bir  ödül kazandınız, alışveriş çeki kazandınız, çok şanslısınız gibi kısa mesajlar yoluyla linkler yollandığı, bu tip mesajlardaki linklere girilmemesi, linklere girildiği an cep telefonuna zarar verildiği, bu yolla rehberdeki kişilere toplu mesaj atılarak mağduriyet yaşatıldığı,
bu mesajlara cevap vererek Tc numarası, banka kart numarası gibi özel 
bilgilerin paylaşılmaması hatırlatıldı.
İnternetten yapılmak istenen alışveriş için karşı taraf ile görüşme sonucu verilen hesaba yatırılan koparalar sonucu mağduriyetler yaşandığı, sosyal medyadan alışveriş ceki kazandiniz şeklinde  gelen mesajlara inanıp kart numarasının verilerek mağduriyet yaşandığı belirtildi.
Ayrıca kişilerin Cep telefonlarına eski bir evde tarihi sarı liralar bulundu, bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' gibi mesajlar geldiği, bu tip mesajlara itibar edilmemesi, zaman kaybetmeden 155 Polis İhbar Hattının aranması gerektiği hatırlatıldı.

#Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü #Covid19 salgın tedbirleri #dolandırıcılık
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