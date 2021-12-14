Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | GüncelKahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 16:36
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Cebeloğlu, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.
Cebeloğlu, haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.
Anadolu Ajansının fotoğraf alanında dünyada ön plana çıktığını belirten Cebeloğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade etti.
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