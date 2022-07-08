Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Kurban Bayramı mesajı

Cebeloğlu, mesajında, Toplumsal hayatımız içerisinde manevi değerlerin yoğun olarak yaşandığı, bereketin, huzurun, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın arttığı bir Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Sevgi, saygı ve hoşgörü ile kucaklaşmayı sağlayan, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı bu günlerde toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalı, her türlü dayanışmayı ve bütünlüğü güçlü bir şekilde desteklemeliyiz.

İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızın bayramı en iyi şekilde, huzur ve güven ortamında geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri almış olmakla birlikte; Bayram süresince vatandaşlarımızın uykusuz ve yorgun bir şekilde trafiğe çıkmamalarını, hız limitlerine riayet etmelerini temenni eder,

Bu vesile ile;

Görevi uğruna canlarını hiç çekinmeden veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anarken, Kahramanmaraş halkımızın Kurban Bayramını şahsım ve teşkilatım adına en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler dilerim.'' dedi.