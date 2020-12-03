Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu: En güzel örneğini yaşadım

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Saim Cebeloğlu açıklamaları şu şekilde;

"Bu gün ilimizde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında , çıkan çatışmada Barış GÖL evladımızı şehit,bir arkadaşımızı yaralayarak kaçmaya çalışan hainin yakalanması amacıyla; Polisimize olağanüstü destek veren Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza-edelere- basın mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Devlet -millet bütünleşmesinin en güzel örneğini yaşadığım Kahramanmaraşta siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir onur duydum.Vatan sağolsun" dedi.