Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu mesajında şu ifadelere yerdi:

"Millet olarak büyük önem verdiğimiz, insanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı simgeleyen bir Ramazan Bayramı’nı daha hep birlikte huzur içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kültürel değerlerimizin başında gelen dinî bayramlarımız, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların uygulandığı, örf ve adetlerin sergilendiği, toplumda millet olma bilincinin şekillendiği ve güçlendiği, hoşgörünün hâkim olduğu müstesna günlerdir.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşın huzur ve emniyetini, can ve mal güvenliğini sağlama görevlerini en iyi şekilde yerine getirme gayretindeyiz. İl Emniyet Müdürlüğümüz, Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızın bayramı en iyi şekilde, huzur ve güven ortamında geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri almış olmakla birlikte; Bayram öncesinde ve sonrasında özel araçları ile seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından, bayramın gözyaşından uzak ve sevinçle kutlanabilmesi için trafik kurallarına riayet etmelerini temenni eder;

Ramazan Bayramını güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için bayram tatili süresince fedakârca çalışacak olan personelim ve şahsım adına bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlarım."