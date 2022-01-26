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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu açıklamalarda bulundu!

Meteorolojinin turuncu kod vererek uyarması sonucunda tedbirleri en üst seviyede tutan Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu açıklamalarda bulundu

KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 11:13
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu açıklamalarda bulundu!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Bütün sürücülere tavsiyemiz, özellikle kar yağışının olduğu bu günlerde sadece kolluk kuvvetlerine değil hepimize görev düşüyor. Biz, bu akşamdan itibaren, zorunlu olmadıkça taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz” dedi.

Meteorolojinin turuncu kod vererek uyarması sonucunda tedbirleri en üst seviyede tutan Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu açıklamalarda bulundu: ‘’ Bütün sürücülerimize tavsiyemiz özellikle kar yağışının olduğu bu günlerde zorunlu olmadıkça çıkmamaları, ancak çıkması gereken sürücülerimizin de muhakkak kar lastikli, zincir ve çekme halatı gibi önemli ekipman bulundurmalarını istiyoruz, bizler kolluk kuvvetleri olarak bütün tedbirleri almış bulunmaktayız, ancak sürücülerimizin de yağışlı havalarda daha temkinli olmalarını istiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşların başta Sayın Valiliğimizin kamuoyuyla paylaştığı hava, yol durumu, ve diğer uyarıcı bilgileri takip ederek önlemlerini almaları muhakkak suretle kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkmamalarını istiyoruz.”

Bugün gerçekleşmesi beklenen kar yağışı için personel sayısını iki katına çıkardıklarını ifade eden Cebeloğlu, “Bölge Trafik ve Şehir İçi Trafik unsurlarımızdaki ekip sayısını ve personel sayısını arttırdık, bütün personel ve ekiplerimiz ile hazırlıklıyız teyakkuz halindeyiz. Bütün riskli noktalarda, kavşaklarda ekiplerimiz olacak yol kapanma ve buzlanma riski yüksek alanlarda ekiplerimiz bulunacak başta şehir giriş ve çıkış noktalarımızda sizlerin yani basın mensuplarımız aracılığıyla da muhakkak suretle gerekli uyarımızı zincirsiz ve kar lastiksiz çıkmamaları için gerekli uyarıları duyuracağız” diye konuştu. 
Karayolları ve AFAD ile birlikte koordineli bir sistemle çalışıldığını kaydeden Cebeloğlu, açıklamasının devamında ise, “Karlı havalarda özellikle çekici tipi büyük araçların büyük risk oluşturduğunu biliyoruz, bu nokta da diğer kurumlar ile de irtibatlıyız başta karayolları ve AFAD olmak üzere bir çok kurum ile koordineli bir çalışma içerisindeyiz muhakkak suretle bu tür araçlarımızda eğer bir risk söz konusu ise diğer kurumlardan da gelen bilgiler doğrultusunda yol durumuna göre belirlenen depolanma alanlarına sevk ederek sürücülerimizin ve vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı bir alan haline geldi! Dolayısıyla hiçbir mağduriyet yaşanmaması adına diğer İl Emniyet Müdürlüğü olarak bütün tedbirlerimizi almış durumdayız, diğer kurum ve kuruluşlarla da koordineli bir şekilde sürecin takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi. 

Yağışın etkili olduğu günlerde normalin üzerinde bir kaza olmadığına dikkat çeken Cebeloğlu, açıklamasının sonunda; “Daha önceden ilan edeceğini bildiğimiz için süratle sıkıntı oluşabilecek yerlerde gerekli önlemlerimizi almak suretiyle gerekli müdahaleleri yaptık, ancak normalin üzerinde bir kaza sayımız yok onu rahatlıkla söyleyebilirim çok şükür can kaybımız olmadı küçük çaplı, maddi hasarlı veya hafif yaralamalı trafik kazalarının dışında kazamız yok ama normalin üzerinde değil, altında bilinir ki vatandaşlarımız da gelen uyarıları dikkat ile takip ediyor bir zorunluluk olmadıkça çıkmıyorlar bu nedenle de trafik yoğunluğu karayollarımızda normal seviyenin altında bütün sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın hayatı bizim için önemli. 110 Ekip ve 450’nin üzerinde personel ile bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Tepe lambalı ve reflektörlü fosforlu kıyafetleri ile uzaktan bakıldığında kendini belli edecek noktalara profesyonel bir şekilde konumlandırıldı 110’un üzerinde ve 450’yi geçen bir ekip sayısı ile mücadeleyi sürdürüyoruz sadece yollar ile alakalı değil hastaneye gitmesi gereken ve gidemeyen veya ilaç vb. ya da temel bir takım ihtiyaçlarını karşılaması noktasında 112 marifeti ile bizi arayan vatandaşlarımızı da hızla ulaşıyoruz çok şükür şu ana kadar bir sorun yaşanmadı kontrollü bir şekilde atlattık atlatacağız bütün kurumlar işbirliği içerisinde üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi bu nedenle ilimizde bir mağduriyet yaşanmamıştır” dedi.

#Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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