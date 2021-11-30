Kahramanmaraş Emniyeti ‘Kış Lastiği Kullanımı’ esasları hakkında bilgilendirme yaptı

1 Aralık 2021-1 Nisan 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde kış lastiği kullanımı zorunlu hale geliyor. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ise, ‘Kış Lastiği Kullanımı’ esasları hakkında bilgilendirme yazısı yayımladı.

Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği uygulaması hakkında yayımladığı 3 maddelik bildiride şu ifadelere yer verildi:

- Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda ‘’Kış Lastiği Tebliği’nde belirtilen şekilde 01.12.2021 ile 01.04.2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanacaktır. İl ve İlçe şehir merkezleri içerisinde kalan Şehirlerarası yol statüsünde olan yollarda şehir tabelalarının bulunduğu yerlere kadar Kış Lastiği zorunluluğu aranmayacaktır.

- Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda ‘’Kış Lastiği Tebliği’nde belirtilen şekilde 01.12.2021 ile 01.04.2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanacaktır. İl ve İlçe şehir merkezleri içerisinde kalan Şehirlerarası yol statüsünde olan yollarda şehir tabelalarının bulunduğu yerlere kadar Kış Lastiği zorunluluğu aranmayacaktır.

- Kırsal alanda veya özellikle soğuk ve yüksekliğin fazla olduğu alanlarda faaliyet gösteren; Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ilçelerinin genelinde, Dulkadiroğlu İlçesi kırsalında bulunan Bertiz bölgesi ve Çağlayancerit yolu üzerinde kalan kesimde, Onikişubat İlçesi kırsalında bulunan Suçatı, Fırnız, Kaynar, Çukurhisar, Ilıca, Süleymanlı hattı, Döngel ve Tekir bölgesinde, Andırın yol ayrımından sonraki kesimde Yenicekale ve Başkonuş hattında, Hacılar İlk ve Ortaokulu hattında öğrenci taşımacılığı yapan Taşımalı Eğitim kapsamındaki okul servislerinde 01.12.2021 ile 01.04.2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu uygulanacaktır.

Bunun yanında kış lastiğinin zorunlu olduğu zamanlarda kış lastiği kullanmayan sürücülere 846 TL para cezası uygulanacak.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, taşıtların fren ve durma mesafesi artmakta, taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve trafik güvenliği olumsuz yönde etkileniyor. Bu nedenle kış mevsiminin trafik güvenliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla sürücülerimizin kış lastiği kullanması önem arz ediyor. Kış Lastiği, 7° C’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür.