Kahramanmaraş Emniyeti'nde 4 rütbelinin tayini çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce Türkiye genelinde 2, 3 ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.





Buna göre, 8 yıldan buyana Kahramanmaraş’ta Asayiş Müdürlüğü görevlerinde bulunan ve geçtiğimiz yılda 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Güler Adana iline atandı.





Öte yandan 2014 yılında Kahramanmaraş’a atanan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve son olarak ta Narkotik Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Doğan’ında Batman’a tayini çıktı. Şehrimizde 1 yıldır Trafik Şube Müdürü olarak görev yapan Mustafa Eski ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan’ın Hatay iline ataması gerçekleşti.



