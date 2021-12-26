Kahramanmaraş Emniyeti'nden büyük duyarlılık!
Soğuk Havaların Ve Yağışların Kendini İyiden İyiye Göstermeye Başladığı Şu Günlerde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Ve Sokak Hayvanlarıyla İlgili Stk Temsilcileri Şehrin Çeşitli Noktalarına Mama Bıraktılar.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2021, 17:16 26.12.2021, 19:05
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu Ve Beraberindekiler Sokak Hayvanlarıyla Bir Süre İlgilenerek Onlara Mama Verdiler.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Yaptığı Açıklamada Sokak Hayvanlarına Karşı Herkesi Daha Hassas Davranmaya Davet Ederek Onları İhmal Etmemelerini İstedi.
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
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|15
|11
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|18
|38
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|15
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