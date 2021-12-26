Kahramanmaraş Emniyeti'nden büyük duyarlılık!

İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu Ve Beraberindekiler Sokak Hayvanlarıyla Bir Süre İlgilenerek Onlara Mama Verdiler.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Yaptığı Açıklamada Sokak Hayvanlarına Karşı Herkesi Daha Hassas Davranmaya Davet Ederek Onları İhmal Etmemelerini İstedi.