Kahramanmaraş emniyeti uyardı! İl dışından gelen hırsızlık şebekesine karşı...

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimize hırsızlık yapmak amacıyla il dışından günü birlik gelerek hırsızlık yapan, özellikle 2-3 kişilik gruplar halindeki şüpheli kadınların gündüz saatlerinde binalara girip, ikametlerden değerli ziynet eşyaları ve paraları çaldıkları, bu sebeple ikamet sakinlerinin kapılarını çıkarken mutlaka kilitlemeleri, panjur kapı yaptırmaları, binalara güvenlik kamera sisteminin taktırmaları, bina giriş kapılarının sürekli kapalı tutulması, yabancı kişilere kapıların açılmaması, şüpheli bir durumda 112 acil çağrı hattından emniyet görevlilerine bilgi verilmesi yönünde ilimizde bulunan 649 site yöneticisine bilgilendirme mesajı atılarak, site yöneticileri aracılığıyla apartman sakinleri bilgilendirilmiş, yaklaşık 29 bin vatandaşımıza yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyet yapılmıştır.”