Kahramanmaraş Emniyetinde değişim!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün bazı şube ve ilçe müdürlüklerinde değişiklikler yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.01.2021, 21:02
Yapılan değişiklikle, Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Kıvrak Elbistan İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler Emniyet Müdür Yardımcısı, Onikişubat İlçe Müdürü Halil İbrahim Ulubey Emniyet Müdür Yardımcısı, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz Asayiş Şube Müdürü, Hamdi Karakuz Onikişubat İlçe Emniyet Müdürü, Bölge Trafik Müdürü Mehmet Çimen Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü , Derviş Yücel Bölge Trafik Müdürü oldu.
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