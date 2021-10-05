Kahramanmaraş emniyetinden droneli denetim!

Konu ile ilgili duyuru yapan İl Emniyet Müdürlüğü, şu açıklamalarda bulundu: “Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

İlimizde trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde, 08 Ekim-15 Kasım 2021 tarihleri arasında tüm günlerde hava araçlarıyla (Drone) özel trafik denetimi gerçekleştirilecektir.

Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, Kırmızı Işık İhlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir.”