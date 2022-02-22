Kahramanmaraş en özel misafirlerini ağırladı

"Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" sloganıyla kentlerin tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi programının Kahramanmaraş ayağına Ünlü İnfluencer Eylül Öztürk Özkan, Müzisyen Barış Kenan Özkan, Ünlü Sanatçı Bora Gencer, Rotahane Kurucu Ortağı Bilge Kuru ve Rotahane ekibi üyeler katıldı.

İlk olarak Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odasına gelen heyeti ağırlayan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, burada konuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Daha sonra şehrin gastronomisinin tanıtılması amacıyla Hacı Milcan Et Lokantasına gelen heyet burada Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini tattı.

Heyet Programın devamında şehrin turizmine önemli katkı da bulunacak olan Germenicia antik kentini de ziyaret ederek burada yetkililerden bilgi aldı.

Ünlü İnfluencer Eylül Öztürk Özkan, “Kahramanmaraş’ı tanımanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Ünlü Sanatçı Bora Gencer, “bizleri burada ağırlayan şahin Balcıoğlu başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Rotahane Kurucu Ortağı Bilge Kuru, “Kahramanmaraş turumuz çok heyecanlı geçeceğine inanıyorum” dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Ersoy, gerçekleştirdikleri gezi programı kapsamında Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde tanımak ve tanıtmak istediklerini belirterek, gördükleri ilgiden dolayı başkan Balcıoğlu ve yönetimine teşekkür etti.