Kahramanmaraş engelleri büyükşehir ile aştı!

Düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve engelli vatandaşalar katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı erişilebilirlik yılı ilan edilmişti Kahramanmaraş ise uygulamada pilot iller arasında yer alıyor.

Erişilebilirlik ödülü alan büyükşehir belediyesine ait halk otobüsleri vali coşkun ve beraberindekiler inceledi.

Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden heyet burada yaşlı bir teyzeyle telefon görüşmesi yaptı.

Açılış Konuşması Yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “Hepimiz birer engelli adayıyız ve hayatı hep bu şekilde yaşamamız lazım, bizler büyükşehir belediyesi olarak yaşlı vatandaşlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın hep yanındayız onlara bu hayatı engelsiz yaşamaları için elimizden geleni yapıyor. Türkiye’de bir ilki ise Kahramanmaraş gerçekleştirdi ve belediyemiz bünyesinde çalışan toplu taşıma araçları erişilebilirlik ödülü aldı ve bunun gurunu yaşıyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı konuşmada ise katılımcılara teşekkür ederek “2020 Yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından erişilebilirlik yılı olarak seçildi bizler büyükşehir belediyemizle beraber iş birliğinde tüm engelli kardeşlerimizin yanındayız” dedi.