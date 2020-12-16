Kahramanmaraş Erişilebilir Belge Düzenleyen İller Arasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü kent genelinde erişilebilirlik faaliyetlerini artırdı.

Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje doğrultusunda yaptıkları çalışmaları Aksu Haber’e anlattı.

‘2019 yılında 2 belge vermişken 2020 yılında 87 belge ile şu an Türkiye'de en fazla erişilebilirlik belgesi veren iller arasındayız. Yine erişilebilirlik ödülleri ile ilgili bir halk oylaması şu an başlamış durumda bütün halkımız da ilimizde bulunan 4 kuruluş; Aile sosyal hizmetler il müdürlüğü binası, Onikişubat belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Piazza AVM gibi hizmet binaları yer alıyor. Bu yarışmanın içerisinde farklı farklı 9 kategori var kamu kurumları dijital uygulamalar yine aynı şekilde yerel uygulamalar erişilebilir süreçlerle ilgili farklı farklı kategoriler var 9 kategori içerisinde biz de kamu kurum ve kuruluşları hizmet binaları kapsamında bu sürecin içerisindeyiz. İnşallah bizim temennimiz Kahramanmaraş’ı temsili bir kişinin erişilebilirlik ödüllerini alması bizleri çok gururlandırır. Halk oylaması ile ilgili erişilebilirlikaileveçalışma.gov.tr adresinden vatandaşlarımız bu oylamaya katılabilir.’

Konuşmasının devamında kaya, erişilebilirlik belgesinin ilimize artı katacak kazanımları da değerlendirdi.

Engellilerimizin hiçbir şekilde engelle karşılaşmadan erişilebilir bir hayat sürmeleri bizim için bir düsturdur. bu kapsamda da Bunlar teşvik edici uygulamalardır. İnşallah erişilebilirlik ödülleri Kahramanmaraş’ımıza da ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



