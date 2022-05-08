Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinde seçim heyecanı
Kahramanmaraş’ta Esnaf Odaları seçimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanırken bugün ise esnaf ve sanatkârlar odalar birliği başkanlığı için seçim heyecanı yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2022, 15:53 08.05.2022, 19:04
Kahramanmaraş’ta Esnaf Odaları seçimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanırken bugün ise esnaf ve sanatkârlar odalar birliği başkanlığı için seçim heyecanı yaşandı.
Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun yeniden aday olduğu seçimde, Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte de rakip olarak karşısına çıktı.
Burada açıklamalarda bulunan Mevcut Başkan Ahmet Kuybu geçen süreç zarfında çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı
Başkan Adayı Ali Köfte ise seçilmesi halinde yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Esnaf Odaları ve Yönetim Kurulu Üyeleri yeni başkan seçmek üzere sandıklarda oylarını kullandı.
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