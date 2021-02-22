Kahramanmaraş Fıstık Ezmesi Türkiye Gündeminde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Kahramanmaraş Fıstık Ezmesi Twitter’da “Trend Topic” oldu.

KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 14:02 22.02.2021, 14:36
Kahramanmaraş Fıstık Ezmesi Türkiye Gündeminde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusuyla 15 Şubat 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen “Kahramanmaraş Fıstık Ezmesi” Türkiye gündemine oturdu. Şekerleme olarak üretilen, iç ve dış piyasada rağbet gören Fıstık Ezmesi, Twitter uygulamasında “Trend Topic” oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı, Kahramanmaraş Fıstık Ezmesi ve Maraş FıstıkEzmesi mesajlarıyla paylaşımlar gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Twitter’dan paylaşım yapanlar arasında yer aldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülen çalışmalar neticesinde ‘Kahramanmaraş Fıstık Ezmesi’ şehrin coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini almıştı.

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