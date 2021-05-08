Kahramanmaraş Genç Girişimciler kurulu seminer düzenledi!

Yeşil enerjisinin finansmanı ile ilgili Osman Özger finansman desteklerine ilişkin bilgiler verdi

TOBB Kahramanmaraş Genç girişimciler Başkanı Aykut Balcıoğlu yaptığı açılış konuşmasında yeşil enerjinin doğaya ve çevreye karşı bir sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş sanayisinin Türkiye’de iyi bir konumda olduğunu söyledi.