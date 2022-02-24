2021 AFAD eğitim yılı kapsamında, Memur-Sen Konfederasyonu ve Memur-Sen’e bağlı 11 sendika personeline acil durum ve afetle mücadele eğitimi verildi.

Her türlü afet karşısında bireysel olarak donanım kazanmak ve risklere karşı hazırlıklı bulunmak amacıyla düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan Kahramanmaraş genç memur-sen üyelerine sertifikaları verildi.