Kahramanmaraş Genç MÜSİAD ailesinden Kurban Bayramı mesajı!

Kahramanmaraş'ta genç ve aktif yapısıyla faaliyetlerini sürdüren Genç MÜSİAD şubesi Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayınladı.Yayınlanan videoda yönetim kurulu üyelerinin bayram tebrikleri yer aldı.

Şube Başkanı Fatih Aygün'ün yaptığı konuşmada ise "Kurban Bayramımızı en kalbi duygular ile kutluyor, bayramımızın tüm islam alemine sağlık,mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.