Kahramanmaraş Genç MÜSİAD'dan hafızlara ziyaret!
Kahramanmaraş Genç MÜSİAD Başkanı Fatih Aygün ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice ve Zekeriya Tanrıverdi kuran kursundaki hafızlarla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 28.03.2021, 14:59 28.03.2021, 18:09
Burada hafızlarla hasbihal eden başkan Aygün ve Yönetim Kurulu üyeleri, Berat kandili vesilesiyle okunan Kur'an-ı kerim'i dinleyip dua etti.
Daha sonra Başkan Aygün, kuranı kerimizi güzel okuma ve hafızlık yarışmasında derece giren öğrencilere hediyeler verdi.
Hatice ve Zekeriya Tanrıverdi kuran kursu yöneticisi Mustafa Işık, bizleri bu özel gece yalnız bırakmayan Fatih başkanıma ve ekibine teşekkür ederim dedi.
Kahramanmaraş Genç MÜSİAD Başkanı Fatih Aygün, hafız kardeşlerimizle biraraya gelerek dereceye giren öğrencilere ödül verdik, hafızlarımıza başarılarının devamını diliyorum ifadelerine yer verdi.
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