Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kolları sıvadı!

Suriye’de sporculuk yapan çocuklar için spor malzemesi ayarlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hazırladıkları malzemeleri savaşın çocukları için gönderdi.

Kahramanmaraş Müsiad Şubesi, Geleneksel Spor Dalları ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Kahramanmaraşlı hayırseverlerde destek verdi.

Kahramanmaraş Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz gazetecilere yaptığı açıklamada hedefimiz savaşın çocuklarından sporcu çıkartmak dedi.