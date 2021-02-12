Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışma sonuçlandı
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen genç edeler kurtuluşun izinde yarışması sonuçlandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2021, 15:27 12.02.2021, 15:42
Rotayı takip et şifreyi çöz büyük ödülü kazan sloganı ile hazırlanan yarışma büyük katılım ile gerçekleşti.
İl Müdürlüğü önünde startı verilen yarışma Kahramanmaraş’ın tarihi kalesinde son buldu.
Yarışmayı kazanan Esra Kavak ve Ayşenur Gökkaya büyük ödülün sahibi oldu.
Yarışma sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz konuşmasında bu tür yarışmaların devam edeceğini bildirdi.
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