Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Başkan Yılmazcan’a ziyaret!

Pazarcık Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Pazarcık ilçesinde gençlere yönelik yapılacak olan hizmetlerden dolayı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerinden dolayı bir açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise şunları söyledi.