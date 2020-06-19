Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Başkan Yılmazcan’a ziyaret!
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 16:06 19.06.2020, 19:54
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Pazarcık Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Pazarcık ilçesinde gençlere yönelik yapılacak olan hizmetlerden dolayı fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretlerinden dolayı bir açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise şunları söyledi.
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