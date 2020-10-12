Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Boz: ''Amatörler Türk Sporunun kalbidir''

5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Amatör Spor Haftası Sportif etkinlikleri İçişleri Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Bu yıl Amatör Spor Haftasında Amatör Spor emektarları ziyaret edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil BOZ hafta kapsamında bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. İlk ziyaret Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna yapıldı. İl Müdürümüz Cemil BOZ ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ergün ÖNAL ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Amatör Sporlar ömürlerini adamış emek vermiş spor emektarlarından Kemal TEPEBAŞI(Tenekeci Kemal), Hasan TANDOĞRU(Bıçakcı Hasan) Yaşar HOPUR(Kahramanmaraş Güreş İhtisas Kulübü 1953) İş yerlerinde ve derneklerinde ziyaret edildi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ Amatör Spor Haftası Kapsamında İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüplerimizin yöneticilerine kurumsal SMS yoluyla kutlama mesajı yayınladı. BOZ Mesajında “5-11 Ekim Amatör Spor Haftası içerisindeyiz. Amatörler Türk Sporunun kalbidir. Bütün gücümüzle sporcularımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ımızda amatör spora hizmet eden tüm sporcularımızın, antrenörlerimizin ve sporun emektarı tüm yöneticilerimizin Amatör Spor Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum.” Dedi.