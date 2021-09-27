Kahramanmaraş genelinde 156 sınıf karantinaya alındı

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş’taki Kaç Sınıfını Karantinaya Alındığını, Kaç Öğrenci Ve Öğretmenin Koronavirüse Yakalandığını Ve Toplam Kaç Öğrencinin Karantinaya Alındığını Aksu Habere Anlattı.

KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 17:08 27.09.2021, 17:34
Kahramanmaraş genelinde 156 sınıf karantinaya alındı

Kahraman, Kahramanmaraş genelinde 156 sınıfın karantinaya alındığını. Koronvirüse yakalanan öğrenci sayısının 662 öğretmen sayısının da 194 olduğunu belirtti.

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