Kahramanmaraş genelinde de zirai don bekleniyor
Meteoroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bir hafta sürmesi beklenen zirai don tahmin ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 17:23 25.01.2022, 18:53
Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette ve yüksek kesimlerde kuvvetli zirai don beklendiği kaydedilen açıklamada, çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği duyuruldu.
Gıda zincirinin en önemli halkalarından olan tarım sektöründe art arda felaketler yaşandığını belirten Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya zirai don konusunda da çiftçilerin gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizdi.
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