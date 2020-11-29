Kahramanmaraş genelinde sıkı denetimler sürüyor!

Kahramanmaraş'ta ise tedbirler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyardı.

KAHRAMANMARAŞ 29.11.2020, 14:11 29.11.2020, 14:23
Kahramanmaraş genelinde sıkı denetimler sürüyor!

Kentte pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı ve Kıbrıs Meydanı'nda sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.

Ekipler, toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

#Kahramanmaraş #denetim #koronavirüs
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