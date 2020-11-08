Kahramanmaraş genelinde sıkı denetimler sürüyor!

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıha meclisinin almış olduğu karara göre kent genelinde maskesiz gezmek yasaklandı.

Buna bağlı olarak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentin birçok noktasında araçlara ve yayalara denetimler gerçekleştirdi.

Maskesiz gezen vatandaşlara polis ekipleri tarafından ikaz gelirken ikazı olan vatandaşlara ise 900 lira ceza yazıldı.