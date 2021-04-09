Kahramanmaraş genelinde traktör ve tarım araçlarına yönelik denetim
Jandarma ekipleri tarım sezonunun başlamasıyla birlikte trafiğe çıkan traktör ve tarım araçlarını denetledi. Sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulunan jandarma, 4 sürücüye de bin 126 lira para cezası uyguladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 10:09
Jandarma, Elbistan, Afşin, Göksun, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde tarım sezonunun başlamasıyla birlikte, arazi ekimi faaliyetlerinin artması nedeniyle traktör ve tarım araçlarına yönelik uygulama yaptı.
Denetimde özellikle traktörlerde rops demiri, kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Uygulama ve denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 4 traktör sürücüsüne toplam bin 256 lira para cezası uygulandı.
Önümüzdeki dönemde de traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla jandarmanın trafik denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.
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