Kahramanmaraş Grand Prix finalinde ödüller sahiplerini buldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gündür devam eden Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı “Kahramanmaraş Grand Prix” erkekler finaliyle birlikte tamamlandı. 20 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen dev organizasyon, kentin tarihi ve turistik noktalarında gerçekleşti. Türkoğlu parkurunda yarışan 130 erkek sporcunun kıyasıya rekabet ettiği final yarışında etkinliğe Malezya takımı damga vurdu. Dün gerçekleşen “Germanicia Grand Prix” ikincisi Jambaljamts Sainbayar bugünkü etapta birinci olurken, takım arkadaşı Malezyalı sporcu Metkel Eyob ikinci olarak kürsüye çıktı. Yarışmada üçüncü olarak kürsüye çıkan Salcano Sakarya BB takımından Ukrayna uyruklu Dzianis Marchuk ise madalya alan bir diğer isim oldu.

Dev Organizasyonda Görkemli Final

Etkinliğin tamamlanmasının ardından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ödül törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Bisiklet Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel Kahramanmaraş dondurması şovu da yapılan etkinlikte konuşan Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdiği Edebiyat Yolu’muz son derece güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnşallah ilerleyen aşamalarda hem bisiklette, hem diğer branşlarda daha büyük spor faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Edebiyatın ve sporun buluştuğu bu yarışmaya destek olan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’tan Övgüyle Bahsetti

Bugünkü yarışmanın galibi Jambaljamts Sainbayar ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Takım arkadaşımızla birlikte kürsüye çıktık. Dün aslında ikinciliğim biraz benim hatamdı. Bugün birinci olmanın mutluluğu içindeyim. Final çizgisinden geçer geçmez heyecanla karşılandım. Kahramanmaraşlı insanlar çok sıcakkanlı, çok misafirperver. İkram edilen dondurma muhteşemdi. Sıcak bir günde lezzetli bir dondurma yemek çok iyi geldi. Ülkeme döndüğümde burayı hatırlayacağım” ifadelerini kullandı.