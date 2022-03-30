Kahramanmaraş güreş eğitim merkezi sporcuları hazırlıklarını sürdürüyor

Geçtiğimiz yılda almış oldukları başarı tekrar eden genç pehlivanlar milli takım seçmeleri ve şampiyonalar için ara vermeden antrenmanlarına devam ediyor.

Sporcularla yakından ilgilenen antrenörler ise önümüzdeki günlerde olacak turnuva ve şampiyonalarda sporcuların başarı getireceğine inandıklarını dile getiriyor.

Güreş eğitim merkezi sporcularının türkiye şampiyonluğunu tebrik etmek için ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise genç pehlivanların milli takımlarda da boy göstereceklerini söylüyor.