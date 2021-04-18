Kahramanmaraş gururlandı! Sevilay Öztürk dünya ikincisi oldu

2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası büyük bir heyecana sahne olurken, gerçekleştirilen yarışlar sonrasında Kahramanmaraş’ın gururu ‘balık kız’ Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre sırtüstünde 45.97'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Sevilay Öztürk, kazandığı ikincilikle birlikte başarılarla dolu kariyerine yeni bir gümüş madalya ekledi.

Aynı yarışlarda birinciliği ise, Türkiye’nin göğsünü kabartan Sümeyye Boyacı elde etti. Sümeyye Boyacı, kadınlar 50 metre sırtüstünde 43.83'lük derecesiyle birinci olarak altın madalya kazandı. Sümeyye ve Sevilay'ın bu yarıştaki sonuçları gençler kategorisinde de değerlendirildi ve ilk iki sırayı alan milli yüzücülerin madalya sayısı 4'e çıkarıldı.

Aynı yarışların 200 metre serbest stil gençler kategorisi finalinde ise Sümeyye Boyacı 03.23.51'lik derecesiyle ikinci, Sevilay Öztürk 03.30.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.