Kahramanmaraş hafızlık yarışması birincisi Türkoğlu'ndan

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kahramanmaraş İl Genelindeki Hafızlık Kur'an Kursları arasında yapılan Hafızlık Yarışmasının birincisi Türkoğlu ilçesi birincisi de olan 13 yaşındaki Alaaddin Uğar oldu.

Türkoğlu İlçe Birincisi olarak Kahramanmaraş Hafızlık Yarışmasına katılan Hatice-Zekeriya Tanrıverdi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi 13 yaşındaki Alaaddin UĞAR rakiplerini geride bırakarak Kahramanmaraş İl birincisi oldu.

Kahramanmaraş İl Genelindeki Hafızlık Kur'an Kursları arasında yapılan Kuran-ı Kerimi yüzüne okuma yarışmasında da Hatice-Zekeriya Tanrıverdi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Türkoğlu ilçe birincisi olan 10 yaşındaki Fatih Güllü ise Kahramanmaraş il üçüncüsü oldu.

Dereceye giren öğrencilere Türkoğlu Müftülüğü ile Hatice-Zekeriya Tanrıverdi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler verilirken öğrenci ve öğreticileri Mustafa Işık Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.