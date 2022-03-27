Kahramanmaraş Hair Fest yarışması düzenlendi!

Düzenlenen yarışmaya Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve çevre illerden gelen oda başkanlarının yanı sıra kuaförler katılım sağladı.

Yarışma sonrası Aksu Haber’e konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir mesleğin önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Ahmet Özkömeç ise şehrin tanıtımı ve mesleğin gelişimi için önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.