Kahramanmaraş halkı 1 Haziran'dan umutlu!

1 Haziran öncesi sessizliğe bürünen Kahramanmaraş’ta hem esnaflar hem de vatandaşlar 1 Haziran sonrası her şeyin normale döneceği ümidinde.

Kimine göre 1 Haziran sonrası her şey normale dönmese de vatandaş kısıtlamaların kalkacağı yönünde.

Kahramanmaraş halkı 1 Haziran sonrasından oldukça umutlu.