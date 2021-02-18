Kahramanmaraş halkı ikiye bölündü! Kısıtlamalar kalksın mı, devam etsin mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada illerin durumlarına göre kademeli olarak bir normalleşme süreci başlayacak dedi.
KAHRAMANMARAŞ 18.02.2021, 16:30 18.02.2021, 17:45
Başkan Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Kahramanmaraş esnafı ve halkı yasakların kalkacağa günü bekliyor.
Vatandaşlar bu hususta ikiye ayrıldı. Kimi yasaklar kalksın derken kimisi ise yasakların devam etmesi gerektiğini söylüyor.
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