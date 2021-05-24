Kahramanmaraş halkından aşılamaya tam destek!

Türkiye genelinde bu zamana kadar toplamda yapılan aşı sayı 28 milyonu geçmiş durumda.

Kimisi 2.doz için sıra beklerken kimisi 1.dozun yapılacağı günü iple çekiyor.

Vatandaşlar ise sağlık bakanlığının önerileri doğrultusunda aşılamaya tam destek veriyor.