Kahramanmaraş halkından aşılamaya tam destek!
Koronavirüste mutasyon tehdidi devam ederken Türkiye milyonları aşılamaya tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 16:15
Türkiye genelinde bu zamana kadar toplamda yapılan aşı sayı 28 milyonu geçmiş durumda.
Kimisi 2.doz için sıra beklerken kimisi 1.dozun yapılacağı günü iple çekiyor.
Vatandaşlar ise sağlık bakanlığının önerileri doğrultusunda aşılamaya tam destek veriyor.
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|30
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|26
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|38
|86
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|84
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|38
|79
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|62
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|61
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|58
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|38
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|38
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|38
|36
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|34
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