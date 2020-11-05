Kahramanmaraş hava durumu: 5 Kasım Perşembe | Bugün ve yarın Yağış var mı, hava güneşli mi ?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağışlar hafta sonu itibariyle Türkiye'yi terk edecek.

Meteoroloji'den alınan son hava durumu bilgilerine göre ''5 Kasım'da bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova),Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana il geneli ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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