Kahramanmaraş Havalimanı'nda 15 bin 501 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kasım ayında, Kahramanmaraş Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 175, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 179’a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 120 ton oldu.

11 aylık (ocakkasım) dönemde ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 159 bin 231, uçak trafiği 2 bin 106, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 451 ton olarak gerçekleşti.