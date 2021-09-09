Kahramanmaraş heyecanla Reis’i bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Günü Kahramanmaraşlılarla buluşuyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 15:53 09.09.2021, 18:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere Cuma günü Kahramanmaraş'a geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Milli İrade Meydanı’ndaki program öncesinde hazırlıklar tamamlanıyor.
Yapılan çalışmaları yedinde inceleyen Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, tüm Kahramanmaraş halkını Cuma günü saat 16’da, milli irade meydanındaki coşkulu buluşmaya davet etti
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