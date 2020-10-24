Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü Avrupa şampiyonası’na odaklandı
Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü oyuncuları, 8-12 Kasım tarihleri arasında Alanya’da oynanacak Süper Lig karşılaşmaları öncesi Osman Sayın Spor Salonu’nda antrenmanlara başladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.10.2020, 17:00 24.10.2020, 19:29
Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü oyuncuları, 8-12 Kasım tarihleri arasında Alanya’da oynanacak Süper Lig karşılaşmaları öncesi Osman Sayın Spor Salonu’nda antrenmanlara başladı.
Aralarında A Milli Takım sporcularının da bulunduğu takımda hedef süper ligde şampiyonluk yaşamak.
Milli Takım Antrenörü Vakkas Çelik’in yönetiminde hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, yoğun bir hazırlık kampı dönemi geçiriyor.
Antrenör Vakkas Çelik yaptığı açıklamada çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz inşallah hedef şampiyonluk” Dedi.
Kahramanmaraş Hokey İl Temsilcisi Huzeyfe Tahiroğlu, “Hepsine güveniyorum inşallah hem ülkemiz de şampiyon olduktan sonra şehrimizi Avrupa’da temsil edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.
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