Kahramanmaraş Huzurevi'nin gitarist sakini turneye çıkmak istiyor

Aynı zamanda meslektaşı olan 28 yaşındaki oğlunun çıkan bir yangında yanarak yaşamını yitirmesi sonrasında hafızasını kaybeden ve Kocaeli'de gördüğü tedavinin ardından Kahramanmaraş Huzurevi'nde yeniden hayata tutunan Dinçer, son 4 ayda sözü ve müziği kendisine ait yeni 22 şarkı besteledi.

İlerlemiş yaşına rağmen gitarını elinden bırakmayan ve huzurevinde boş zamanlarını beste yaparak değerlendiren Dinçer, seslendirdiği şarkılarla arkadaşlarının sevincine ve hüznüne ortak oluyor.

Dinçer, bestelediği şarkıları satmayı ve elde edeceği geliri de Türkiye'nin çeşitli illerindeki huzurevlerine turne düzenleyerek kullanmayı hedefliyor.

Neşat Dinçer, yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde memleketi Gaziantep'te bir enstrüman çalabilmeyi öğrenmek için tekniker olarak Edip Akbayram'ın orkestrasında çalışmaya başladığını söyledi.

Bu süreçte tanıştığı Yurdaer Doğulu sayesinde gitar çalmayı öğrendiğini ve ardından düğün salonu ve eğlence mekanlarında sahne aldığını belirten Dinçer, bir süre sonra İstanbul'a gittiğini belirterek, "Ahmet Kaya, Semiha Yankı, Ali Rıza Binboğa ve Neşe Karaböcek gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışma fırsatı buldum." dedi.

Dinçer, her şey yolunda giderken çıkan bir yangında oğlunun yaşamını yitirdiğini ve hafızasını kaybettiğini ifade ederek, Kocaeli'de rehabilitasyon merkezlerinde gördüğü tedavi sonrası Kahramanmaraş'a gönderildiğini dile getirdi.

Tekerlekli sandalye ile geldiği Kahramanmaraş Huzurevi'nde tekrar hayata tutunmayı başardığını ve son 4 ayda sözü müziği kendisine ait 22 şarkı bestelediğini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"6-7 sene elime gitar almamıştım. Kocaeli'de Elif Birol diye bir müzik öğretmenimiz vardı. O getirip gitarı verdi. O zaman sanki elimde bir süpürge vardı. Gitarı süpürge gibi hissediyordum. Sonra biraz uğraştım ve onunla tekrar kendime gelmeye başladım. Sonra beni Gaziantep'e gönderin dedim ama orada yer olmadığı için Kahramanmaraş'a gönderildim. Burada büyük bir sevgi gördüm. Büyük bir yardım aldım. Şu anda eskisi gibi değilim ama burada arkadaşlarıma çalıyorum eğlendiriyorum. Gitar çalıyordum ama bu seferde geceleri bir uykusuzluk başladı bende. Uykusuz gecelerimi değerlendirmek için sözleri birbirine eklemeye başladım. Sonra onları müzik yaptım. Öylece 22 şarkıyı kayıt altına aldım. Şu anda bana ait 22 şarkım var. Bunu tabii ki yorumcu arkadaşlar dinleyip değerlendirirse beni çok memnun ederler."

Dinçer, huzurevine ziyarete gelen birçok Bakan ve milletvekilleri için mini konserler verdiğini ve alkış aldığını ifade ederek, eski günlerde olduğu gibi seyirci karşısına çıkmayı çok istediğini dile getirdi.

- Uykusuz gecelerinde beste yaptı

Beste yapmanın gitar çalmak veya şarkı söylemek kadar kolay olmadığını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Beste yapmak bambaşka bir olay mutlaka bir ilham gerekiyor. Eski günlere dalıyorsun. Geçmişe gençliğe oradan bir iki söz alıyorsun yeni yaşandıklarına bakıyorsun ve yeni bir ilham geliyor. Gece uykusuz kaldığım zaman hep bunları düşündüm. O yüzden şu ana kadar 22 tane şarkı yaptım ve besteledim. Eğer yorumcular ilgi duyar da okursalar buradan gelen para ile Türkiye'deki huzurevlerine gidip konserler vermeyi isterim. Bütün idealim bu. İnşallah böyle bir şey olursa huzurevlerinde benim gibi arkadaşlara bir saat de olsa morallerini değiştirirsem benim için çok büyük bir mutluluk olur."

- Arkadaşlarına konserle moral veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da yaklaşık 5 yıldır misafir ettikleri Dinçer'in huzurevindeki arkadaşları için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Dinçer'in sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiğini ve bu durumun diğer misafirlere de pozitif yansıdığını ifade eden Kaya, "İlk geldiği günlerde yaşadığı sıkıntılar en az onun kadar bizleri de etkiliyordu. Bu süreçte arkadaşlarımız kendisiyle birlikte getirilen ve depoya emanete alınan gitarını ona vermeyi teklif ettik ve onu gitarıyla buluşturduk. İlk önce tekrar çalmaya sonra arkadaşlarına konser vermeye başladı. Şimdi de besteler yapıyor. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da onu desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.