Kahramanmaraş için büyük tehlike! Jeoloji Mühendisi Kuruçay, uyardı...
Kahramanmaraş’ta 2014 ve 2016 yıllarında yaşanan kuraklıktan dolayı meydana gelen yeraltı sularındaki seviye düşmeleri ve kaynaklarda meydana gelen azalmalar daha henüz telafi edilmemişken uzmanlar yeni bir kuraklık riskinin baş gösterdiğini vurguladı.
Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, kullanılan su kaynaklarının yağışlarla telefi edilmezse susuz kalacağımızın da altını çizdi.
Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay sözlerine şöyle devam etti: “Bir virüsün tüm dünyayı ve ülkemizi ne hale getirdiğini unutmayalım. Bu gün yaşadığımız Korona salgınından daha kötü bir hastalık veya afet ile karşılaştığımızda bugünkü kullandığımız sudan daha fazla su kullanarak salgın ve felaketleri atlatmak zorunda kalabiliriz. Özellikle de yeraltı suyunu çok dikkatli ve israf etmeden kullanmak zorundayız. Çeşitli akiferlerde yağışlarla depolanan yeraltı suları bizim hazinemizdir”
Yeraltı suyunun yaklaşık 150 bin yılda meydana geldiğini belirten Kuruçay, ''Dikkatsiz ve ölçüsüz kullandığımız takdirde seviyeler daha da düşecek ve bir müddet sonra bitecektir'' dedi.
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