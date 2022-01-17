Kahramanmaraş İçin Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta 18 Aralık Salı günü (yarın) şiddetli yağışlara yönelik uyarıda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi ise don, buzlanma ve yoğun kar yağışına karşı tedbirleri sıkılaştırdı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı tedbirlerini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Aralık Salı günü (yarın) için yapılan hava tahmininde yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar noktasında uyarıda bulunuldu. Kentin merkezi arterlerinde buzlanma riskine karşı bir yandan tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirilirken, öte yandan 210 araç ve 250 personel olumsuzlukların engellenmesi için teyakkuz halinde. Göksun, Onikişubat, Çağlayancerit ve Andırın gibi deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yükseklikte bulunan ilçelerin kırsal bölgelerinde yol açma çalışmaları sürerken, ekipler 11 ilçenin tamamında 7/24 esasına göre çalışma gerçekleştiriyor.
Sürücüler İçin Önemli Uyarı
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada sürücülere yönelik önemli bir hatırlatma da yapıldı, “Şehrimizde beklenen yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlara karşı sürücülerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları adına kış lastiği ve zincir kullanımı önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde ALO 153 hattından bizlere ulaşabilir. Tüm ekip ve birimlerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.”
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|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
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|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
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|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
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|20
|28
|10. Leicester City
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|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
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|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11