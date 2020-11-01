Kahramanmaraş için korkutan açıklama! ''Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri''
İzmir’de yaşanan deprem Kahramanmaraş’taki doğu Anadolu fayını bir kez daha hatırlattı.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2020, 13:31 01.11.2020, 16:34
Türkiye İzmir’den gelen haberle sarsıldı.
İzmir’de yaşanan deprem Kahramanmaraş’taki doğu Anadolu fayını bir kez daha hatırlattı.
Deprem Araştırma Ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, Kahramanmaraş Türkiye’de deprem riskinin en yüksek olduğu iller arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.
Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, 7 şiddetindeki bir depremde Kahramanmaraş’a etkisi 8,9 şiddetinde olacağını ifade etti.
Deprem Araştırma Ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, doğu Anadolu fayının şiddetini Aksu Habere anlattı.
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